В США переработчик солнечных панелей Solarcycle и PedalPoint Recycling, американский бизнес Korea Zinc в сфере переработки и металлов, объединились в новую полностью интегрированную компанию Jupiter. Она будет работать с выведенными из эксплуатации солнечными панелями и оборудованием дата-центров, а восстановленные металлы планирует поставлять на металлургические предприятия Korea Zinc, в частности на запланированный завод в Кларксвилле, штат Теннесси, стоимостью $7,4 млрд.

Как сообщает Electrek, Jupiter начинает работу с восемью сертифицированными объектами в США, почти 1 млн квадратных футов площадей для переработки и примерно 250 сотрудниками. Компания также будет обслуживать клиентов обоих прежних бизнесов, среди которых Microsoft, Prologis и Brookfield.

Услуги для операторов

Jupiter будет предлагать операторам солнечных электростанций и дата-центров полный цикл работы со списанным оборудованием: вывод его из эксплуатации, перепродажу деталей, которые еще пригодны к использованию, и переработку остальных материалов. Клиенты смогут отслеживать, куда поступают материалы, и возвращать их в собственные цепочки поставок.

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Контрольный пакет акций Jupiter будет принадлежать Korea Zinc. Генеральным директором новой компании станет Суви Шарма из Solarcycle, а финансовым директором — Кевин Хам из PedalPoint Recycling. Среди существующих инвесторов Solarcycle — Microsoft и Prologis Ventures.

Мощности в Джорджии и Теннесси

Предприятие Solarcycle в Сидартауне, штат Джорджия, после открытия перерабатывало тысячи старых солнечных панелей еженедельно. По данным компании, при полной загрузке оно может обрабатывать панели совокупной мощностью до 5 ГВт в год и извлекать стекло, алюминий, медь и серебро.

Korea Zinc разрабатывает в Кларксвилле металлургический комплекс Project Crucible при поддержке правительства США. Запуск производства на нем ожидается поэтапно с 2029 года. Проектная мощность предприятия составляет около 1,1 млн тонн сырья в год, а выпуск готовой продукции должен достичь примерно 540 тыс. тонн.

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