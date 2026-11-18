在美国，太阳能电池板回收商Solarcycle与Korea Zinc旗下从事回收和金属业务的美国企业PedalPoint Recycling合并，成立了一家全新的一体化公司Jupiter。该公司将处理退役太阳能电池板和数据中心设备，并计划将回收的金属供应给Korea Zinc的冶金企业，其中包括位于田纳西州克拉克斯维尔、计划投资74亿美元建设的工厂。

据Electrek报道，Jupiter成立之初在美国拥有8处获得认证的设施、近100万平方英尺的处理场地，以及约250名员工。该公司还将服务两家前身企业的客户，其中包括微软、普洛斯和布鲁克菲尔德。

面向运营商的服务

Jupiter将为太阳能电站和数据中心运营商提供退役设备的全流程服务：设备退役、仍可使用零部件的转售，以及其余材料的回收。客户将能够追踪材料的去向，并将其重新纳入自己的供应链。

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Korea Zinc将持有Jupiter的控股权。Solarcycle的苏维·沙尔马将担任新公司的首席执行官，PedalPoint Recycling的凯文·哈姆将担任首席财务官。Solarcycle现有投资者包括微软和Prologis Ventures。

佐治亚州和田纳西州的产能

Solarcycle位于佐治亚州锡达敦的工厂在投产后每周处理数千块旧太阳能电池板。该公司表示，在满负荷运行时，该工厂每年可处理总装机容量最高达5吉瓦的电池板，并回收玻璃、铝、铜和银。

Korea Zinc正在美国政府支持下，在克拉克斯维尔开发Project Crucible冶金综合体。该设施预计将从2029年起分阶段启动生产。该企业的设计产能约为每年110万吨原材料，成品产量预计将达到约54万吨。

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