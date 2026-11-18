У США переробник сонячних панелей Solarcycle та PedalPoint Recycling, американський бізнес Korea Zinc із переробки й металів, об'єдналися в нову повністю інтегровану компанію Jupiter. Вона працюватиме з виведеними з експлуатації сонячними панелями й обладнанням дата-центрів, а відновлені метали планує постачати на металургійні підприємства Korea Zinc, зокрема на запланований завод у Кларксвіллі, штат Теннессі, вартістю $7,4 млрд.

Як повідомляє Electrek, Jupiter розпочинає роботу з вісьмома сертифікованими об'єктами у США, майже 1 млн квадратних футів площ для переробки та приблизно 250 працівниками. Компанія також обслуговуватиме клієнтів обох попередніх бізнесів, серед яких Microsoft, Prologis і Brookfield.

Послуги для операторів

Jupiter пропонуватиме операторам сонячних електростанцій і дата-центрів повний цикл роботи зі списаним обладнанням: виведення його з експлуатації, перепродаж деталей, які ще придатні до використання, і переробку решти матеріалів. Клієнти зможуть відстежувати, куди надходять матеріали, та повертати їх до власних ланцюгів постачання.

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Контрольний пакет акцій Jupiter матиме Korea Zinc. Генеральним директором нової компанії стане Суві Шарма із Solarcycle, а фінансовим директором — Кевін Хам із PedalPoint Recycling. Серед наявних інвесторів Solarcycle є Microsoft і Prologis Ventures.

Потужності в Джорджії та Теннессі

Підприємство Solarcycle у Седартауні, штат Джорджія, після відкриття переробляло тисячі старих сонячних панелей щотижня. За даними компанії, за повного завантаження воно може обробляти панелі сукупною потужністю до 5 ГВт на рік і відновлювати скло, алюміній, мідь та срібло.

Korea Zinc розробляє в Кларксвіллі металургійний комплекс Project Crucible за підтримки уряду США. Виробництво на ньому очікують запускати поетапно з 2029 року. Проєктна потужність підприємства становить близько 1,1 млн тонн сировини на рік, а випуск готової продукції має сягнути приблизно 540 тис. тонн.

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