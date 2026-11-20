W USA 15 grup będzie testować programy dotyczące odżywiania, aktywności fizycznej i innych zmian stylu życia, aby ocenić ich wpływ na zdrowie pacjentów Medicare oraz wydatki publiczne. Inicjatywę ogłosili w piątek urzędnicy amerykańskiego Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej.

Program zapobiegania chorobom przewlekłym

Program pilotażowy nosi nazwę MAHA ELEVATE. W ciągu najbliższych kilku lat ma zgromadzić dowody na to, czy działania profilaktyczne warto objąć świadczeniami Medicare.

Jak informuje STAT News, chodzi między innymi o zajęcia kulinarne i konsultacje żywieniowe dla osób z chorobami przewlekłymi. Działania te mają pomóc poprawić stan pacjentów lub zapobiegać chorobom.

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Świadczenia Medicare

USA wydają każdego roku na opiekę zdrowotną biliony dolarów, przy czym większość tych środków jest przeznaczana na leczenie chorób przewlekłych. Jednocześnie Medicare nie pokrywa wielu interwencji związanych ze stylem życia, które mogą pomóc ludziom poprawić ich stan lub uniknąć zachorowania.

Administrator CMS Mehmet Oz oświadczył, że ma nadzieję ułatwić Amerykanom prowadzenie zdrowego stylu życia.

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