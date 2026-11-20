У США 15 груп тестуватимуть програми харчування, фізичної активності та інших змін способу життя, щоб оцінити їхній вплив на здоров’я пацієнтів Medicare і державні витрати. Про ініціативу в п’ятницю оголосили посадовці Міністерства охорони здоров’я і соціальних служб США.

Програма для профілактики хронічних хвороб

Пілотна програма має назву MAHA ELEVATE. Упродовж кількох наступних років вона має зібрати докази щодо того, чи варті профілактичні заходи включення до покриття Medicare.

Як повідомляє STAT News, ідеться, зокрема, про кулінарні заняття та консультації з харчування для людей із хронічними захворюваннями. Такі заходи мають допомогти поліпшити стан пацієнтів або запобігати хворобам.

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Покриття Medicare

США щороку витрачають на охорону здоров’я трильйони доларів, причому більшість цих коштів спрямовується на лікування хронічних захворювань. Водночас Medicare не покриває багато втручань, пов’язаних зі способом життя, які можуть допомогти людям поліпшити свій стан або не захворіти.

Адміністратор CMS Мехмет Оз заявив, що сподівається полегшити американцям ведення здорового способу життя.

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