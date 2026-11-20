В США 15 групп будут тестировать программы по питанию, физической активности и другим изменениям образа жизни, чтобы оценить их влияние на здоровье пациентов Medicare и государственные расходы. Об инициативе в пятницу объявили чиновники Министерства здравоохранения и социальных служб США.

Программа профилактики хронических заболеваний

Пилотная программа называется MAHA ELEVATE. В течение следующих нескольких лет она должна собрать доказательства того, стоит ли включать профилактические меры в покрытие Medicare.

Как сообщает STAT News, речь, в частности, идет о кулинарных занятиях и консультациях по питанию для людей с хроническими заболеваниями. Такие меры должны помочь улучшить состояние пациентов или предотвращать болезни.

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Покрытие Medicare

США ежегодно тратят на здравоохранение триллионы долларов, причем большая часть этих средств направляется на лечение хронических заболеваний. В то же время Medicare не покрывает многие вмешательства, связанные с образом жизни, которые могут помочь людям улучшить свое состояние или не заболеть.

Администратор CMS Мехмет Оз заявил, что надеется облегчить американцам ведение здорового образа жизни.

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