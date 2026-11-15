Bilibili Gaming победила Gen.G в финале Worlds 2026 — Korea Herald
Китайская Bilibili Gaming победила южнокорейскую Gen.G со счетом 3:1 в финале чемпионата мира 2026 года по League of Legends, который состоялся в Нью-Йорке, США. Gen.G выиграла первую карту серии до трех побед, однако уступила в трех следующих.
Как сообщает Korea Herald, этот результат прервал четырехлетнюю серию побед южнокорейских команд на Worlds. Китай в последний раз завоевывал Summoner’s Cup в 2021 году, когда чемпионом стала Edward Gaming. В 2022 году титул выиграла DRX, а T1 побеждала на турнире в 2023, 2024 и 2025 годах.
Награда MVP для Knight
Самым ценным игроком финала признали мидлейнера Bilibili Gaming Чжо «Knight» Дина. В решающей серии он играл, в частности, на Кассиопее, Викторе и Твистед Фейте. Дин начал профессиональную карьеру в 2017 году и до перехода в Bilibili Gaming завоевал восемь титулов китайской лиги LPL в составах Suning, Top Esports и JD Gaming.
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Выступление других команд из Южной Кореи
T1 выбыла в полуфинале, проиграв Bilibili Gaming со счетом 1:3 9 ноября. Команда с Ли «Faker» Сан Хёком в составе была действующим чемпионом и первой в истории Worlds командой, завоевавшей три титула подряд — в 2023–2025 годах. Всего у T1 шесть чемпионств мира.
Dplus Kia завершила турнир в четвертьфинале, где проиграла Bilibili Gaming 0:3, а Hanwha Life Esports не прошла швейцарскую стадию, завершив ее с показателем 2:3. По данным Riot Games, Worlds 2027 года примет Южная Корея.