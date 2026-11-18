Сборная Тайваня заняла четвертое место на чемпионате мира по бейсболу среди игроков до 23 лет в Никарагуа, проиграв Японии 4:8 в матче за бронзовые медали в Манагуа. Об этом сообщает Taipei Times.

Преимущество Тайваня на старте

Тайваньская команда открыла счет в первом иннинге: Чжэн Цзюнь-вэй выбил сингл, а Лю Чен-ю принес команде ран еще одним синглом. Во втором иннинге Тайвань увеличил преимущество до 3:0. Сун По-хань и У Бо-сюань последовательно вышли на базу после синглов, а Е Хун-жэнь получил попадание мячом, загрузив базы. Ошибка японской команды и результативный сингл Чжэна принесли Тайваню еще два рана.

Япония сократила отставание во втором иннинге благодаря двухрановому хоум-рану Томохиро Мацунаги. В третьем иннинге японцы сравняли счет: Коки Мацусима после сингла украл вторую базу, продвинулся на третью из-за ошибки соперника, а Кикю Ямасита выбил результативный сингл.

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Два хоум-рана Мацунаги

В четвертом иннинге Мацунага выбил свой второй двухрановый хоум-ран, выведя Японию вперед — 5:3. В пятом иннинге сборная Японии добавила еще три рана. Реливер Сюй Шао-цзе загрузил базы двумя уоками и хитом, после чего позволил сопернику набрать ран после уока при загруженных базах. Ван Сюань-ци, заменивший его, пропустил двухрановый дабл от Юсина Мицуи.

Тайвань прервал четырехиннинговую безрезультативную серию в седьмом иннинге, когда Сун выбил результативный сингл при загруженных базах, однако развить атаку не смог. Поражение записали на У Жуй-цуна, который пропустил два заработанных рана за один иннинг работы.

Путь к Суперраунду

На групповом этапе Тайвань занял третье место, потерпев два поражения, но вышел в Суперраунд. Там команда победила Южную Корею, Японию и Венесуэлу, в том числе японцев — 2:1. Лучшим результатом Тайваня после перехода турнира с формата U-21 на U-23 в 2016 году было третье место в 2022 году.

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