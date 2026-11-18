中国台湾队在尼加拉瓜举行的U-23棒球世界杯上获得第四名，在马那瓜进行的铜牌赛中以4比8不敌日本队。据《台北时报》报道。

中国台湾队开局领先

中国台湾队在第一局率先得分：郑俊伟击出一垒安打，刘振宇再以一垒安打帮助球队跑回一分。第二局，中国台湾队将领先优势扩大至3比0。宋博汉和吴博轩连续凭借一垒安打上垒，叶宏仁被触身球击中，形成满垒。日本队的失误以及郑俊伟的带打点一垒安打，为中国台湾队再添两分。

日本队在第二局凭借松永智弘的两分全垒打缩小分差。第三局，日本队追平比分：松岛光希击出一垒安打后盗上二垒，因对手失误推进至三垒，随后山下起久击出带打点一垒安打。

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松永的两记全垒打

第四局，松永击出个人第二记两分全垒打，帮助日本队以5比3反超。第五局，日本队再得三分。后援投手许绍杰先后送出两次四坏球保送和一次安打，造成满垒，随后又在满垒情况下保送对手失分。接替他登板的王玄祺被三井优心击出一支两分二垒安打。

第七局，宋博汉在满垒时击出带打点一垒安打，中国台湾队结束了连续四局未得分的局面，但未能扩大攻势。吴瑞宗吞下败投，他在一局投球中失去两分自责分。

通往超级轮的道路

在小组赛阶段，中国台湾队遭遇两场失利，排名第三，但仍晋级超级轮。此后，球队击败了韩国、日本和委内瑞拉，其中以2比1战胜日本队。自该赛事于2016年从U-21赛制改为U-23赛制以来，中国台湾队的最佳成绩是2022年的第三名。

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