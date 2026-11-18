Reprezentacja Tajwanu zajęła czwarte miejsce na mistrzostwach świata U-23 w baseballu w Nikaragui, przegrywając z Japonią 4:8 w meczu o brązowe medale w Managui. Poinformował o tym Taipei Times.

Przewaga Tajwanu na początku

Tajwańska drużyna otworzyła wynik w pierwszym inningu: Cheng Chun-wei zaliczył singla, a Liu Chen-yu zdobył dla zespołu run po kolejnym singlu. W drugim inningu Tajwan powiększył prowadzenie do 3:0. Sung Po-han i Wu Po-hsuan kolejno dotarli do bazy po singlach, a Yeh Hung-jen został trafiony piłką, ładując bazy. Błąd japońskiej drużyny oraz punktowy singiel Chenga przyniosły Tajwanowi kolejne dwa runy.

Japonia zmniejszyła stratę w drugim inningu dzięki dwupunktowemu home runowi Tomohiro Matsunagi. W trzecim inningu Japończycy wyrównali: Koki Matsushima po singlu ukradł drugą bazę, przesunął się na trzecią po błędzie rywali, a Kiku Yamashita odbił punktowego singla.

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Dwa home runy Matsunagi

W czwartym inningu Matsunaga zaliczył swojego drugiego dwupunktowego home runa, wyprowadzając Japonię na prowadzenie 5:3. W piątym inningu reprezentacja Japonii zdobyła kolejne trzy runy. Reliever Hsu Shao-chieh zapełnił bazy dwoma walkami i hitem, po czym dopuścił do zdobycia runa po walku z zapełnionymi bazami. Wang Hsuan-chi, który go zastąpił, stracił dwupunktowego double’a po odbiciu Yushina Mitsui.

Tajwan przerwał serię czterech bezpunktowych inningów w siódmym inningu, gdy Sung odbił punktowego singla przy zapełnionych bazach, jednak zespół nie zdołał rozwinąć ataku. Porażkę zapisano Wu Jui-tsungowi, który stracił dwa earned runy w jednym inningu pracy.

Droga do Super Round

W fazie grupowej Tajwan zajął trzecie miejsce, ponosząc dwie porażki, ale awansował do Super Round. Tam drużyna pokonała Koreę Południową, Japonię i Wenezuelę, w tym Japończyków 2:1. Najlepszym wynikiem Tajwanu od zmiany formatu turnieju z U-21 na U-23 w 2016 roku było trzecie miejsce w 2022 roku.

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