В Иране жители Тегерана и Мешхеда заявили, что дефицит топлива, ограничения на заправках и усиленный контроль силовиков существенно осложнили их повседневную жизнь. Об этом двое иранцев рассказали израильскому телеканалу N12, сообщает Jerusalem Post.

Лимиты и очереди на заправках

Мохаммад из Тегерана, работающий водителем, сказал, что из-за топливного кризиса не может зарабатывать достаточно даже работая с утра до вечера. По его словам, рост стоимости бензина способствовал появлению черного рынка. В то же время, как утверждает мужчина, даже там людям приходится ждать до двух часов, чтобы купить топливо.

Алиреза из Мешхеда заявил, что официальные автозаправочные станции охраняют иранские силовики. По его словам, заправляться можно только по персональной карте, а месячный лимит составляет 160 литров. Он отметил, что это особенно осложняет заработок людям, которые работают водителями в сервисах заказа поездок.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Сообщения о проверках телефонов

Алиреза также утверждает, что силовики проверяют телефоны граждан, разыскивая фото и видео протестов против иранских властей. По его словам, владельцев устройств, на которых находят такие материалы, арестовывают.

Мохаммад рассказал, что видел, как силовики вытащили человека из автомобиля, избили и арестовали его. Алиреза выразил опасения относительно будущего страны и заявил, что боится превращения Ирана в еще одну Северную Корею.

Читай нас в