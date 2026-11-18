В Ірані жителі Тегерана та Мешхеда заявили, що дефіцит пального, обмеження на заправках і посилений контроль силовиків суттєво ускладнили їхнє повсякденне життя. Про це двоє іранців розповіли ізраїльському телеканалу N12, повідомляє Jerusalem Post.

Ліміти та черги на заправках

Мохаммад із Тегерана, який працює водієм, сказав, що через паливну кризу не може заробити достатньо навіть працюючи з ранку до вечора. За його словами, зростання вартості бензину сприяло появі чорного ринку. Водночас, як стверджує чоловік, навіть там людям доводиться чекати до двох годин, щоб придбати пальне.

Аліреза з Мешхеда заявив, що офіційні автозаправні станції охороняють іранські силовики. За його словами, заправлятися можна лише за персональною карткою, а місячний ліміт становить 160 літрів. Він зазначив, що це особливо ускладнює заробіток людям, які працюють водіями у сервісах замовлення поїздок.

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Повідомлення про перевірки телефонів

Аліреза також стверджує, що силовики перевіряють телефони громадян, шукаючи фото й відео протестів проти іранської влади. За його словами, власників пристроїв, на яких знаходять такі матеріали, заарештовують.

Мохаммад розповів, що бачив, як силовики витягли людину з автомобіля, побили та заарештували її. Аліреза висловив побоювання щодо майбутнього країни та заявив, що боїться перетворення Ірану на ще одну Північну Корею.

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