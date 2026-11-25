Саудівська Аравія 25 листопада завдала авіаударів по цілях хуситів у єменських провінціях Ходейда, Саада та Амран. Речник Міністерства оборони Саудівської Аравії Туркі аль-Малікі заявив, що військові атакували оперативні спроможності хуситів у порту Ходейда та знищили низку цілей у Сааді й Амрані, повідомляє Jerusalem Post.

Удари по Ходейді

Перед атакою саудівська сторона закликала цивільних залишити контрольований хуситами порт Ходейда. Місцеві джерела повідомляли про вибухи в місті. Представники хуситів стверджували, що удари були завдані по аеропорту та районам за межами міста, не згадуючи про атаку на порт.

Ходейда, розташована на узбережжі Червоного моря, є одним із ключових портів Ємену та важливим шляхом постачання товарів до країни. Її значення для хуситів також робить порт одним із осередків зусиль із недопущення постачання зброї угрупованню.

Атаки на Саудівську Аравію

Саудівські удари відбулися після атаки безпілотника хуситів на будівлю у фінансовому районі короля Абдалли в Ер-Ріяді. За даними Arab News, поранення дістали 11 людей, серед них громадяни Саудівської Аравії, Індії, Непалу та Єгипту. Аль-Малікі заявив, що навмисні атаки на цивільних і цивільні об’єкти матимуть «рішучу відповідь».

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Також Саудівська Аравія повідомила про перехоплення кількох безпілотників у Східній провінції, зокрема чотирьох у районі Рас-Таннури — важливого центру нафтової промисловості королівства. Саудівська Аравія воює проти хуситів із 2015 року.

Бойові дії та допомога Британії

Міжнародно визнаний уряд Ємену, який підтримує Ер-Ріяд, заявив, що його сили зупинили просування хуситів у напрямку Адена та відбили стратегічні висоти в провінції Аль-Джауф. Ці заяви про успіхи на полі бою незалежно не підтверджені.

За словами речника ООН Стефана Дюжарріка, від початку серпня через поновлення бойових дій у Ємені понад 364 тисячі людей були змушені залишити свої домівки. Через небезпеку близько 350 тисяч дітей у провінції Таїз пропустили кампанію вакцинації від кору та краснухи, а понад 30 тисяч немовлят ризикують пропустити планову вакцинацію.

Велика Британія запровадила нові санкції проти хуситів. Британський міністр у справах Близького Сходу Стівен Дауті також повідомив про співпрацю з єменською береговою охороною для перехоплення незаконних поставок зброї хуситам і підтвердив надання Саудівській Аравії оборонної військової підтримки, зокрема у сфері протиповітряної оборони, дозаправлення в повітрі та підтримки винищувачами Typhoon.

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