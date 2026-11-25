25 ноября Саудовская Аравия нанесла авиаудары по целям хуситов в йеменских провинциях Ходейда, Саада и Амран. Представитель Министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики заявил, что военные атаковали оперативные возможности хуситов в порту Ходейда и уничтожили ряд целей в Сааде и Амране, сообщает Jerusalem Post.

Удары по Ходейде

Перед атакой саудовская сторона призвала гражданских лиц покинуть контролируемый хуситами порт Ходейда. Местные источники сообщали о взрывах в городе. Представители хуситов утверждали, что удары были нанесены по аэропорту и районам за пределами города, не упоминая атаку на порт.

Ходейда, расположенная на побережье Красного моря, является одним из ключевых портов Йемена и важным маршрутом поставок товаров в страну. Ее значение для хуситов также делает порт одним из центров усилий по предотвращению поставок оружия группировке.

Атаки на Саудовскую Аравию

Саудовские удары последовали за атакой беспилотника хуситов на здание в финансовом районе короля Абдаллы в Эр-Рияде. По данным Arab News, ранения получили 11 человек, среди них граждане Саудовской Аравии, Индии, Непала и Египта. Аль-Малики заявил, что преднамеренные атаки на гражданских лиц и гражданские объекты получат «решительный ответ».

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Саудовская Аравия также сообщила о перехвате нескольких беспилотников в Восточной провинции, в том числе четырех в районе Рас-Таннуры — важного центра нефтяной промышленности королевства. Саудовская Аравия воюет против хуситов с 2015 года.

Боевые действия и помощь Британии

Международно признанное правительство Йемена, которое поддерживает Эр-Рияд, заявило, что его силы остановили продвижение хуситов в направлении Адена и отбили стратегические высоты в провинции Аль-Джауф. Эти заявления об успехах на поле боя независимо не подтверждены.

По словам представителя ООН Стефана Дюжаррика, с начала августа из-за возобновления боевых действий в Йемене более 364 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Из-за опасности около 350 тысяч детей в провинции Таиз пропустили кампанию вакцинации от кори и краснухи, а более 30 тысяч младенцев рискуют пропустить плановую вакцинацию.

Великобритания ввела новые санкции против хуситов. Британский министр по делам Ближнего Востока Стивен Даути также сообщил о сотрудничестве с йеменской береговой охраной для перехвата незаконных поставок оружия хуситам и подтвердил предоставление Саудовской Аравии оборонной военной поддержки, в том числе в сфере противовоздушной обороны, дозаправки в воздухе и поддержки истребителями Typhoon.

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