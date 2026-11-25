В Германии валовой внутренний продукт в июле—сентябре 2026 года вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом. Предварительная оценка, опубликованная в конце октября, предполагала рост на 0,2%, сообщает Tagesschau со ссылкой на Федеральное статистическое управление.

Пересмотр оценки

Статистики объяснили пересмотр более слабыми, чем ожидалось ранее, показателями экспорта и розничной торговли. Президент ведомства Рут Бранд отметила, что после устойчивого развития в первой половине года на фоне геополитических кризисов экономическая динамика Германии в третьем квартале замедлилась.

Экспорт за квартал сократился на 1%. За рубеж поставляли меньше автомобилей, химической продукции и металлов. Инвестиции в оборудование, в частности машины, устройства и транспортные средства, упали на 3,5%, а инвестиции в строительство — на 0,3%.

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Потребление и ожидания

Единственным компонентом, выросшим летом, стали частные потребительские расходы — на 0,1%. Руководитель экономического направления Union Investment Михаэль Герцум связал сокращение частных инвестиций с высокой геополитической неопределенностью в летние месяцы, которая сдерживала готовность компаний вкладывать средства.

В то же время индекс делового климата ifo в ноябре рос седьмой месяц подряд и достиг самого высокого уровня за три с половиной года. По словам руководителя опроса ifo Клауса Вольрабе, улучшение оценки текущей ситуации со стороны 9 тысяч опрошенных менеджеров указывает на возможность нового роста в четвертом квартале. Правительство Германии ожидает роста экономики на 1,3% в 2026 году и на 1,1% в следующем году.

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