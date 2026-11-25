W Niemczech produkt krajowy brutto w okresie od lipca do września 2026 roku wzrósł o 0,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Wstępny szacunek opublikowany pod koniec października zakładał wzrost o 0,2%, podaje Tagesschau, powołując się na Federalny Urząd Statystyczny.

Rewizja szacunku

Statystycy wyjaśnili rewizję słabszymi, niż wcześniej oczekiwano, wynikami eksportu i handlu detalicznego. Prezeska urzędu Ruth Brand zaznaczyła, że po stabilnym rozwoju w pierwszej połowie roku, w warunkach kryzysów geopolitycznych, dynamika gospodarcza Niemiec spowolniła w trzecim kwartale.

Eksport w ciągu kwartału zmniejszył się o 1%. Za granicę dostarczono mniej samochodów, produktów chemicznych i metali. Inwestycje w wyposażenie, w tym maszyny, urządzenia i środki transportu, spadły o 3,5%, a inwestycje w budownictwo — o 0,3%.

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Konsumpcja i oczekiwania

Jedynym komponentem, który wzrósł latem, były prywatne wydatki konsumpcyjne — o 0,1%. Michael Herzum, szef działu ekonomicznego Union Investment, powiązał spadek prywatnych inwestycji z wysoką niepewnością geopolityczną w miesiącach letnich, która ograniczała gotowość firm do inwestowania.

Jednocześnie indeks klimatu biznesowego ifo w listopadzie rósł siódmy miesiąc z rzędu i osiągnął najwyższy poziom od trzech i pół roku. Według Klausa Wohlrabe, kierownika badania ifo, poprawa oceny bieżącej sytuacji przez 9 tysięcy ankietowanych menedżerów wskazuje na możliwość ponownego wzrostu w czwartym kwartale. Rząd Niemiec oczekuje wzrostu gospodarki o 1,3% w 2026 roku i o 1,1% w następnym roku.

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