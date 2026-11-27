Premier Hiszpanii Pedro Sánchez podczas telewizyjnej debaty przed przedterminowymi wyborami parlamentarnymi 29 listopada oskarżył siły prawicowe i skrajnie prawicowe o brak humanitaryzmu z powodu ich stanowiska wobec wojny Izraela w Gazie. W dyskusji uczestniczyli także lider opozycyjnej Partii Ludowej Alberto Núñez Feijóo, lider Vox Santiago Abascal oraz lewicowa polityczka i była burmistrzyni Barcelony Ada Colau, informuje Anadolu Agency.

Spór o Gazę

Sánchez skrytykował regionalny rząd Madrytu, kontrolowany przez Partię Ludową, za przyznanie rządowi Izraela honorowego medalu podczas działań zbrojnych w Gazie. Nazwał to haniebnym i oświadczył, że jego oponentom brakuje humanitaryzmu.

Gdy Feijóo określił działania Izraela w Gazie jako masakrę, Sánchez przerwał mu i powiedział, że uważa je za ludobójstwo. Premier oświadczył również, że wyborcy muszą wybrać między regresem a progresywizmem, a Partia Ludowa i Vox, jego zdaniem, dążą do naśladowania polityki prezydenta USA Donalda Trumpa i prezydenta Argentyny Javiera Mileia.

Migracja, mieszkalnictwo i mistrzostwa świata

Feijóo obarczył rząd odpowiedzialnością za wzrost cen, presję migracyjną, skandale korupcyjne oraz dwie poważne katastrofy na kolei dużych prędkości. Obiecał wybudować 1 mln nowych mieszkań, obniżyć podatki i ograniczyć aparat państwowy w przypadku zwycięstwa w wyborach.

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Abascal uczynił nieregularną migrację głównym tematem swojego wystąpienia. Oświadczył, że w ciągu pięciu lat do Hiszpanii przybyło 6 mln imigrantów, i nazwał sytuację w Ceucie oraz na Wyspach Kanaryjskich okupacją przez migrantów. Według agencji odmówił również potępienia przemocy wobec kobiet, mimo wielokrotnych apeli Colau.

Colau, jedyna kobieta wśród czterech uczestników debaty, wezwała do większej redystrybucji bogactwa, wskazując na kurczenie się klasy średniej i pogłębianie nierówności społecznych. Uczestnicy spierali się także o piłkarskie mistrzostwa świata w 2030 roku, które Hiszpania będzie współorganizować z Portugalią i Marokiem. Feijóo zasugerował, że Hiszpania może wycofać się z turnieju, jeśli finał odbędzie się w Maroku, natomiast Abascal sprzeciwił się współpracy z Rabatem.

Według większości sondaży Partia Ludowa może stać się największą siłą polityczną i potencjalnie zdobyć większość parlamentarną razem z Vox.

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