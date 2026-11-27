据阿纳多卢通讯社报道，西班牙首相佩德罗·桑切斯在11月29日提前议会选举前举行的电视辩论中，因右翼和极右翼势力对以色列在加沙战争的立场，指责其缺乏人道主义精神。反对党人民党领袖阿尔贝托·努涅斯·费霍、Vox党领袖圣地亚哥·阿巴斯卡尔，以及左翼政治人士、前巴塞罗那市长阿达·科劳也参加了讨论。

围绕加沙的争论

桑切斯批评由人民党控制的马德里地区政府在加沙战事期间向以色列政府授予荣誉奖章。他称此举可耻，并表示其对手缺乏人道主义精神。

当费霍将以色列在加沙的行动描述为屠杀时，桑切斯打断了他，并称自己认为这是种族灭绝。这位首相还表示，选民必须在倒退与进步主义之间作出选择；他认为，人民党和Vox党试图效仿美国总统唐纳德·特朗普和阿根廷总统哈维尔·米莱的政策。

移民、住房与世界杯

费霍将物价上涨、移民压力、腐败丑闻以及高速铁路发生的两起重大事故归咎于政府。他承诺，若在选举中获胜，将新建100万套住房、降低税收并精简政府机构。

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阿巴斯卡尔将非正规移民作为其发言的核心议题。他表示，五年内有600万移民抵达西班牙，并将休达和加那利群岛的局势称为移民的占领。据该通讯社报道，尽管科劳多次呼吁，他也拒绝谴责针对女性的暴力行为。

科劳是四名辩论参与者中唯一的女性。她呼吁进一步重新分配财富，并表示中产阶级正在缩减，社会不平等正在加剧。与会者还就2030年世界杯展开争论，西班牙将与葡萄牙和摩洛哥共同主办该赛事。费霍表示，如果决赛在摩洛哥举行，西班牙可能退出赛事；阿巴斯卡尔则反对与拉巴特合作。

根据大多数民调，人民党可能成为最大的政治力量，并有可能与Vox党共同获得议会多数席位。

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