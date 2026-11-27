Премьер-министр Испании Педро Санчес во время теледебатов перед досрочными парламентскими выборами 29 ноября обвинил правые и ультраправые силы в отсутствии гуманности из-за их позиции по войне Израиля в Газе. В дискуссии также участвовали лидер оппозиционной Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо, глава Vox Сантьяго Абаскаль и левая политик, бывшая мэр Барселоны Ада Колау, сообщает Anadolu Agency.

Спор о Газе

Санчес раскритиковал региональное правительство Мадрида, контролируемое Народной партией, за награждение правительства Израиля почетной медалью во время боевых действий в Газе. Он назвал это постыдным и заявил, что его оппонентам не хватает гуманности.

Когда Фейхоо охарактеризовал действия Израиля в Газе как резню, Санчес прервал его и сказал, что считает их геноцидом. Премьер также заявил, что избиратели должны выбрать между регрессом и прогрессивизмом, а Народная партия и Vox, по его мнению, стремятся подражать политике президента США Дональда Трампа и президента Аргентины Хавьера Милея.

Миграция, жилье и чемпионат мира

Фейхоо возложил на правительство ответственность за рост цен, миграционное давление, коррупционные скандалы и две крупные аварии на высокоскоростной железной дороге. Он пообещал построить 1 млн новых жилых объектов, снизить налоги и сократить государственный аппарат в случае победы на выборах.

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Абаскаль сделал нерегулярную миграцию центральной темой своего выступления. Он заявил, что за пять лет в Испанию прибыли 6 млн иммигрантов, и назвал ситуацию в Сеуте и на Канарских островах оккупацией мигрантами. По данным агентства, он также отказался осудить насилие в отношении женщин, несмотря на неоднократные призывы Колау.

Колау, единственная женщина среди четырех участников дебатов, призвала к большему перераспределению богатства, заявив о сокращении среднего класса и усилении социального неравенства. Участники также спорили о чемпионате мира по футболу 2030 года, который Испания будет совместно принимать с Португалией и Марокко. Фейхоо предположил, что Испания может выйти из турнира, если финал проведут в Марокко, а Абаскаль выступил против сотрудничества с Рабатом.

По данным большинства опросов, Народная партия может стать крупнейшей политической силой и потенциально получить парламентское большинство вместе с Vox.

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