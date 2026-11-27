Zespół kierowany przez badaczy z Harvardu opracował mikroskopijne urządzenie fotoniczne, które generuje około 120 razy większą moc promieniowania ultrafioletowego niż wcześniejsze porównywalne urządzenia. Chip wytwarza 4,2 miliwata promieniowania UV o długości fali 390 nanometrów bezpośrednio na chipie, informuje ScienceDaily.

Konwersja czerwonego światła

Do działania urządzenia wykorzystano cienkowarstwowy niobian litu. Zamiast przesyłać światło ultrafioletowe przez falowody optyczne, gdzie szybko traci ono moc, badacze generują je wewnątrz chipu z czerwonego światła.

Proces ten nazywa się podwyższaniem częstotliwości: w krysztale dwa fotony czerwonego światła łączą się w jeden foton UV o wyższej energii. Wcześniejsze urządzenia oparte na cienkowarstwowym niobianie litu, działające w tym zakresie, generowały jedynie dziesiątki mikrowatów mocy UV.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Poling bocznej ścianki falowodu

Aby skutecznie przekształcać światło, orientację obszarów kryształu należy wielokrotnie zmieniać w ściśle określonych odstępach wzdłuż falowodu. Taki proces produkcyjny w optyce nieliniowej nazywa się polingiem.

Zespół opracował technologię polingu bocznej ścianki (sidewall poling). Badacze umieścili precyzyjnie uformowane metalowe elektrody obok wytrawionego falowodu i przykładali niewielkie napięcie, aby w kontrolowany sposób zmieniać orientację domen krystalicznych w całym jego przekroju. Według współautora pracy Soumyi Ghosha, pozycjonowanie elektrod wymagało dokładności około 50 nanometrów.

Wyniki opublikowano w czasopiśmie Nature Communications. Zdaniem autorów kompaktowe źródła bliskiego ultrafioletu mogą być przydatne w jonowych komputerach kwantowych, ultraprecyzyjnych zegarach atomowych oraz kompaktowych czujnikach do monitorowania gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń atmosferycznych.

Czytaj nas na