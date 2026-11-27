由哈佛研究人员领导的团队开发出一种微型光子器件，其产生的紫外功率约为此前同类设备的120倍。该芯片直接在芯片上产生4.2毫瓦、波长为390纳米的紫外辐射，ScienceDaily报道。

转换红光

该设备采用薄膜铌酸锂。研究人员并非通过光波导传输紫外光——紫外光会在那里迅速损失功率——而是利用红光在芯片内部生成紫外光。

这一过程被称为频率上转换：在晶体中，两个红光光子结合成一个能量更高的紫外光子。此前在这一波段工作的薄膜铌酸锂设备只能产生数十微瓦的紫外功率。

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波导侧壁极化

为了高效地转换光，必须沿波导以精确规定的间隔反复改变晶体区域的取向。这种非线性光学中的制造工艺称为极化。

该团队开发了侧壁极化（sidewall poling）技术。研究人员在经蚀刻的波导旁布置了精确成形的金属电极，并施加小电压，以可控方式改变整个横截面上的晶体畴取向。论文共同作者苏米亚·戈什表示，电极定位需要约50纳米的精度。

研究结果发表在《Nature Communications》期刊上。作者认为，紧凑型近紫外光源可用于离子量子计算机、超精密原子钟，以及用于监测温室气体和其他大气污染物的紧凑型传感器。

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