Australia nałożyła sankcje za finansowanie terroryzmu na Zogaira Hassiba i Kazema Hamada. Australijskie władze oświadczyły, że w 2024 roku zorganizowali oni w imieniu Iranu antysemickie podpalenia koszernej restauracji w Sydney oraz synagogi Adass Israel w Melbourne, donosi Jerusalem Post.

Oświadczenie szefowej MSZ

Minister spraw zagranicznych Australii Penny Wong oświadczyła, że Hassib i Hamad wykorzystali do tych ataków złożony łańcuch pośredników.

Jak zaznaczyła, nowe ograniczenia mają ograniczyć dostęp tych dwóch osób do środków finansowych oraz uniemożliwić im rekrutowanie ludzi, planowanie i przeprowadzanie ataków.

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Działania przeciwko sieci Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej

Wong nazwała sankcje ważnym krokiem w ograniczaniu zdolności Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej do przeprowadzania ataków przeciwko Australijczykom i australijskim interesom.

W sierpniu 2025 roku Australia nakazała ambasadorowi Iranu opuścić kraj — było to pierwsze takie wydalenie od czasów II wojny światowej. W tym samym czasie kraj zawiesił działalność swojej ambasady w Teheranie i wpisał Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej na listę organizacji terrorystycznych.

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