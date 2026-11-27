Австралия ввела санкции за финансирование терроризма против Зогайра Хассиба и Казема Хамада. Австралийские власти заявили, что они организовали от имени Ирана антисемитские поджоги кошерного ресторана в Сиднее и синагоги «Адасс Исраэль» в Мельбурне в 2024 году, сообщает Jerusalem Post.

Заявление главы МИД

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что Хассиб и Хамад использовали сложную цепочку посредников для этих атак.

По ее словам, новые ограничения призваны ограничить доступ этих двух лиц к средствам и помешать им вербовать людей, планировать и осуществлять нападения.

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Меры против сети КСИР

Вонг назвала санкции важным шагом для ограничения способности Корпуса стражей исламской революции осуществлять атаки против австралийцев и австралийских интересов.

В августе 2025 года Австралия приказала послу Ирана покинуть страну — это было первое такое выдворение со времен Второй мировой войны. Тогда же страна приостановила работу своего посольства в Тегеране и внесла Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.

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