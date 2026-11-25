德国2026年7月至9月国内生产总值较上一季度增长0.1%。10月底公布的初步估计曾预计增长0.2%，Tagesschau报道，援引联邦统计局的数据。

估计值修订

统计人员解释称，此次修订是由于出口和零售贸易数据弱于此前预期。该机构局长鲁特·布兰德表示，在地缘政治危机背景下，今年上半年经济保持稳定发展后，德国经济增长势头在第三季度放缓。

出口环比下降1%。出口到国外的汽车、化工产品和金属减少。设备投资，包括机器、装置和运输工具，下降3.5%，建筑投资下降0.3%。

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消费与预期

夏季唯一增长的组成部分是私人消费支出，增长0.1%。Union Investment经济部门负责人米夏埃尔·赫尔楚姆将私人投资下降归因于夏季数月高度的地缘政治不确定性，这抑制了企业投资的意愿。

与此同时，ifo商业景气指数在11月连续第七个月上升，达到三年半来的最高水平。ifo调查负责人克劳斯·沃尔拉贝表示，9,000名受访经理人对当前形势的评估改善，表明第四季度可能出现新的增长。德国政府预计，经济将在2026年增长1.3%，并在明年增长1.1%。

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