В Германии по распоряжению федерального прокурора задержали нескольких молодых людей, которых подозревают в правом терроризме. По данным Der Spiegel, самому младшему из задержанных 14 лет.

Подозрения в планировании убийств

Немецкое издание называет задержанных предполагаемыми правыми террористами. По информации Der Spiegel, они якобы планировали «целенаправленные убийства» иностранцев и политических противников. В сообщении эти намерения приведены как подозрение, а не как установленный факт.

Заголовок Der Spiegel содержит название Terror 18, а фотоиллюстрация описывает это сообщество как правоэкстремистское.

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Фотоиллюстрация в материале

На изображении в материале показано поврежденное окно в жилье для беженцев в Винзене-ан-дер-Луэ, Германия. Согласно подписи к фото, скриншот был взят из видео, которое, вероятно, распространяли в правоэкстремистской группе Terror 18.

Сообщение Der Spiegel датировано 25 ноября 2026 года и опубликовано в 10:00.

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