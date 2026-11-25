У Німеччині затримали підлітків за підозрою у плануванні вбивств — Der Spiegel
У Німеччині за розпорядженням федерального прокурора затримали кількох молодих людей, яких підозрюють у правому тероризмі. За даними Der Spiegel, наймолодшому із затриманих 14 років.
Підозри у плануванні вбивств
Німецьке видання називає затриманих імовірними правими терористами. За інформацією Der Spiegel, вони нібито планували «цілеспрямовані вбивства» іноземців та політичних противників. У повідомленні ці наміри наведено як підозру, а не як встановлений факт.
Заголовок Der Spiegel містить назву Terror 18, а фотоілюстрація описує цю спільноту як праворадикальну.
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Фотоілюстрація в матеріалі
На зображенні у матеріалі показано пошкоджене вікно в помешканні для біженців у Вінзені-на-Лузі, Німеччина. За підписом до фото, скриншот узяли з відео, яке, ймовірно, поширювали у праворадикальній групі Terror 18.
Повідомлення Der Spiegel датоване 25 листопада 2026 року та опубліковане о 10:00.