Жіноча збірна Німеччини з футболу зіграє матчі проти Аргентини та Перу зі спеціальними нашивками UN Women Germany на рукавах. Акція відбудеться під час турне Південною Америкою, яке є частиною підготовки команди до чемпіонату світу 2027 року в Бразилії.

Як повідомляє Deutsche Welle, ініціатива пов’язана з кампанією UN Women Germany «Orange The World», спрямованою на привернення уваги до насильства щодо жінок. Кампанія триває від 25 листопада, Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок, до 10 грудня — Дня прав людини.

Позиція збірної

Капітанка збірної Джулія Ґвінн у заяві Німецького футбольного союзу наголосила, що насильству щодо жінок і дівчат не має бути місця в суспільстві. За її словами, команда хоче використати свою аудиторію, щоб підвищити обізнаність про проблему та подати помітний знак проти насильства.

Німецькі футболістки вже підтримували цю кампанію два роки тому, коли взяли участь у відеоролику, присвяченому насильству щодо жінок.

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Кампанія та ситуація в Німеччині

Deutsche Welle зазначає, що домашнє насильство в Німеччині досягло рекордного рівня: щогодини фізичного насильства зазнають 16 жінок. Голова UN Women Germany Ельке Фернер заявила, що 16 днів активізму мають надати постраждалим інформацію про доступну допомогу та нагадати їм, що вони не винні у насильстві, якого зазнали.

Фернер вважає залучення відомих спортсменок важливим для кампанії, зокрема у футболі. Вона наголосила, що насильство щодо жінок має структурні причини й для його подолання необхідні зміни в суспільних структурах.

Організація Safe Sport, яка надає в Німеччині безоплатну психологічну та юридичну підтримку постраждалим від фізичного, сексуального й психологічного насильства у спорті, повідомила про зростання кількості звернень. За словами її представниці Іни Ламберт, найчастіше організація стикається з випадками психологічного насильства, водночас серйозною проблемою залишається і сексуальне насильство.

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