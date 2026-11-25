Женская сборная Германии по футболу сыграет матчи против Аргентины и Перу со специальными нашивками UN Women Germany на рукавах. Акция пройдет во время турне по Южной Америке, которое является частью подготовки команды к чемпионату мира 2027 года в Бразилии.

Как сообщает Deutsche Welle, инициатива связана с кампанией UN Women Germany «Orange The World», направленной на привлечение внимания к насилию в отношении женщин. Кампания проходит с 25 ноября, Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, до 10 декабря — Дня прав человека.

Позиция сборной

Капитан сборной Джулия Гвинн в заявлении Немецкого футбольного союза подчеркнула, что насилию в отношении женщин и девочек не должно быть места в обществе. По ее словам, команда хочет использовать свою аудиторию, чтобы повысить осведомленность о проблеме и подать заметный сигнал против насилия.

Немецкие футболистки уже поддерживали эту кампанию два года назад, когда приняли участие в видеоролике, посвященном насилию в отношении женщин.

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Кампания и ситуация в Германии

Deutsche Welle отмечает, что домашнее насилие в Германии достигло рекордного уровня: каждый час физическому насилию подвергаются 16 женщин. Глава UN Women Germany Эльке Фернер заявила, что 16 дней активизма должны предоставить пострадавшим информацию о доступной помощи и напомнить им, что они не виноваты в пережитом насилии.

Фернер считает важным для кампании привлечение известных спортсменок, в частности в футболе. Она подчеркнула, что насилие в отношении женщин имеет структурные причины и для его преодоления необходимы изменения в общественных структурах.

Организация Safe Sport, которая предоставляет в Германии бесплатную психологическую и юридическую поддержку пострадавшим от физического, сексуального и психологического насилия в спорте, сообщила о росте числа обращений. По словам ее представительницы Ины Ламберт, чаще всего организация сталкивается со случаями психологического насилия, при этом серьезной проблемой остается и сексуальное насилие.

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