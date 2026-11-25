Европейский парламент в Страсбурге окончательно утвердил годовой бюджет ЕС на следующий год. За документ проголосовали 406 депутатов, против выступили 184, еще 69 воздержались, сообщает Cyprus Mail.

Бюджет предусматривает €199,7 млрд обязательств и €211,5 млрд фактических выплат в течение года. Из этой суммы €193 млрд обязательств и €202,6 млрд выплат приходятся на статьи, связанные с многолетней финансовой рамкой ЕС на 2021 год и следующий год.

Голосование депутатов с Кипра

За бюджет проголосовали трое представителей Кипра в Европарламенте: Михалис Хаджипантелас от Disy, Костас Мавридес от Diko и лидер Direct Democracy Cyprus Фидиас Панайоту. Депутат от Akel Йоргос Георгиу голосовал против, а представитель Elam Геадис Геади воздержался.

Еще один депутат от Disy Лукас Фурлас не присутствовал во время голосования. По данным издания, он недавно вернулся из официального визита Европарламента в Канаду.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Переговоры о расходах

Хаджипантелас вместе с латвийским содокладчиком Нилсом Ушаковсом отвечал за позицию Европарламента по бюджету. Окончательный объем расходов оказался несколько меньше их предложения, представленного парламенту в прошлом месяце.

В частности, финансирование проектов сплоченности, направленных на сокращение регионального неравенства, сократили примерно на €1 млрд по сравнению с предложением содокладчиков. Это частично компенсировали увеличением расходов на европейскую публичную администрацию.

В бюджете оставили €710,1 млн из первоначально выделенных средств. Европейский совет заявил, что этот резерв позволит ЕС реагировать на непредвиденные потребности. Ушаковс назвал бюджет следующего года самым маленьким в новейшей истории и заявил, что он не соответствует уровню амбиций, к которому должен стремиться Европейский союз.

Читай нас в