欧洲议会在斯特拉斯堡最终批准了欧盟下一年度的年度预算。406名欧洲议会议员投票支持该文件，184人反对，另有69人弃权，《塞浦路斯邮报》报道。

该预算规定，全年承诺拨款为1997亿欧元，实际支付额为2115亿欧元。其中，1930亿欧元的承诺拨款和2026亿欧元的支付款项用于与欧盟2021年及下一年度多年度财政框架相关的项目。

塞浦路斯欧洲议会议员的投票

三名塞浦路斯欧洲议会代表投票支持预算：来自Disy的米哈利斯·哈吉潘特拉斯、来自Diko的科斯塔斯·马夫里季斯，以及Direct Democracy Cyprus领导人菲迪亚斯·帕纳约图。来自Akel的议员约尔戈斯·乔治乌投票反对，Elam代表盖亚季斯·盖亚季弃权。

另一名来自Disy的议员卢卡斯·富拉斯未出席投票。该报称，他近日刚结束欧洲议会对加拿大的正式访问并返回。

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支出谈判

哈吉潘特拉斯与拉脱维亚共同报告人尼尔斯·乌沙科夫斯共同负责欧洲议会在预算问题上的立场。最终支出规模略低于他们上个月提交给议会的提案。

特别是，与共同报告人的提案相比，用于缩小地区不平等的凝聚力项目资金减少了约10亿欧元。这一削减部分通过增加欧洲公共行政支出来补偿。

预算中保留了最初拨付资金中的7.101亿欧元。欧洲理事会表示，这笔储备金将使欧盟能够应对不可预见的需求。乌沙科夫斯称下一年度预算是近代史上最小的预算，并表示其不符合欧盟应当追求的雄心水平。

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