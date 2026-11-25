Parlament Europejski w Strasburgu ostatecznie zatwierdził roczny budżet UE na przyszły rok. Za dokumentem zagłosowało 406 europosłów, przeciw było 184, a 69 wstrzymało się od głosu, informuje Cyprus Mail.

Budżet przewiduje €199,7 mld w zobowiązaniach oraz €211,5 mld w faktycznych płatnościach w ciągu roku. Z tej kwoty €193 mld w zobowiązaniach i €202,6 mld w płatnościach przypada na pozycje związane z wieloletnimi ramami finansowymi UE na 2021 rok i następny rok.

Głosowanie europosłów z Cypru

Za budżetem zagłosowało troje przedstawicieli Cypru w Parlamencie Europejskim: Michalis Hadjipantelas z Disy, Costas Mavrides z Diko oraz lider Direct Democracy Cyprus Fidias Panayiotou. Europoseł Akel Giorgos Georgiou głosował przeciw, a przedstawiciel Elam Geadis Geadi wstrzymał się od głosu.

Inny europoseł Disy, Loucas Fourlas, nie był obecny podczas głosowania. Według publikacji niedawno wrócił z oficjalnej wizyty Parlamentu Europejskiego w Kanadzie.

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Negocjacje dotyczące wydatków

Hadjipantelas wraz z łotewskim współsprawozdawcą Nilsem Ušakovsem odpowiadał za stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie budżetu. Ostateczna skala wydatków okazała się nieco niższa od ich propozycji przedstawionej Parlamentowi w ubiegłym miesiącu.

W szczególności finansowanie projektów spójności, mających na celu zmniejszenie nierówności regionalnych, zmniejszono o około €1 mld w porównaniu z propozycją współsprawozdawców. Częściowo zrekompensowano to zwiększeniem wydatków na europejską administrację publiczną.

W budżecie pozostawiono €710,1 mln z pierwotnie przydzielonych środków. Rada Europejska oświadczyła, że ta rezerwa umożliwi UE reagowanie na nieprzewidziane potrzeby. Ušakovs nazwał przyszłoroczny budżet najmniejszym w najnowszej historii i stwierdził, że nie odpowiada on poziomowi ambicji, do którego powinna dążyć Unia Europejska.

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