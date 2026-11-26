Współtwórca programu Bitcoin Core Abubakar Sadiq Ismail opisał metodę, w której niewielka płatność bitcoinowa może potencjalnie pomóc ustalić adres IP komputera monitorującego portfel. Jak informuje CoinDesk, koszt takiej płatności wynosi około 18–34 centów przy cenie bitcoina na poziomie około 60 000 dolarów.

Jak działa metoda

Bitcoin Core ponownie rozsyła transakcje, które pozostają niepotwierdzone przez około 12–36 godzin. Zwykle większość płatności jest potwierdzana wcześniej, dlatego funkcja ta jest używana rzadko. Według opisu Ismaila atakujący może wysłać na już używany adres niewielką płatność z minimalną dozwoloną opłatą, która prawdopodobnie nie zostanie potwierdzona.

Po około dobie węzeł, którego portfel monitoruje odpowiedni adres, ponownie ogłasza taką transakcję. Monitorowanie aktywności prawdopodobnych węzłów może umożliwić powiązanie adresu portfela z połączeniem internetowym, a w konsekwencji potencjalnie z lokalizacją użytkownika.

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Wyniki testów i ochrona

Ismail sprawdził metodę w sieci testowej zbudowanej na standardowym oprogramowaniu Bitcoin Core. We wszystkich 30 próbach metoda prawidłowo wskazała właściwy komputer. Jednocześnie skuteczność tego podejścia w głównej sieci Bitcoin nie została jeszcze zmierzona.

Problem może dotyczyć także portfeli działających na bazie Bitcoin Core, w tym Sparrow w trybie Core, Specter, Liana, JoinMarket i Electrum Personal Server. Węzły korzystające z Tora, ale jednocześnie mające zwykłe połączenia internetowe, również mogą ujawnić rzeczywisty adres IP, ponieważ ponowne ogłoszenie jest wysyłane wszystkimi kanałami sieciowymi.

Użytkownicy mogą wyłączyć automatyczne rozpowszechnianie transakcji za pomocą ustawienia -walletbroadcast=0, jednak wtedy każdą transakcję trzeba będzie wysyłać ręcznie. Proponowana zmiana kodu PR #36482 przewiduje ponowne wysyłanie wyłącznie transakcji, które niedawno trafiły do puli niepotwierdzonych operacji węzła. Jednocześnie deweloper Bitcoin Core Martin Zumsande stwierdził, że tylko nieznacznie podniesie to koszt aktywnego ataku, i zaproponował, aby ponowne wysyłanie płatności przychodzących było opcjonalne.

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