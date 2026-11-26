Bundeswehra prowadzi w Senegalu ćwiczenia „Szybki Orzeł”, podczas których około 1 000 niemieckich żołnierzy wspólnie z siłami senegalskimi ćwiczy ewakuację ludzi z fikcyjnego państwa ogarniętego kryzysem. Są to największe ćwiczenia Bundeswehry w Afryce, informuje Tagesschau.

Ewakuacja i atak na obóz

W miejscowości Dodji, około sześć godzin jazdy samochodem od stolicy Senegalu, Dakaru, wojskowi utworzyli fikcyjny punkt zbiórki dla obywateli Niemiec. Zgodnie ze scenariuszem ćwiczeń przybywają tam wyczerpani, odwodnieni i ranni ludzie. Niemieccy i senegalscy żołnierze sprawdzają ich dokumenty oraz bagaż.

Następnie uzbrojeni niezidentyfikowani napastnicy symulują atak na obóz. Wojskowi zajmują pozycje obronne, zamykają główną bramę i wykorzystują drona rozpoznawczego. Kierownik ćwiczeń w Dodji, major Felix, oświadczył, że w przypadku ostrzału wojskowi odpowiedzą ogniem i nie dopuszczą przeciwnika do punktu zbiórki.

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Współpraca z Senegalem

Ćwiczenia potrwają dwa tygodnie. Zaangażowano w nie około 700 senegalskich żołnierzy, a Dakar stał się centrum logistycznym operacji. Między Niemcami a Afryką Zachodnią kursuje siedem wojskowych samolotów transportowych A400M.

Dowódca Dywizji Sił Szybkich generał major Jared Sembritzki wyjaśnił, że scenariusze operacji kryzysowych można ćwiczyć jedynie w ograniczonym zakresie w Niemczech i Europie. Materiał wspomina również o operacjach ewakuacyjnych Bundeswehry w Kabulu po przejęciu władzy przez talibów w 2021 roku oraz w Sudanie podczas eskalacji wojny domowej w 2023 roku.

Senegalscy żołnierze wcześniej pomagali Bundeswehrze ewakuować personel przez Dakar podczas wycofywania niemieckich sił z Mali pod koniec 2023 roku. W Senegalu działa również niewielka niemiecka grupa doradcza, a senegalscy kandydaci na oficerów od wielu lat szkolą się z udziałem niemieckich specjalistów.

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