Участник разработки программы Bitcoin Core Абубакар Садик Исмаил описал метод, при котором небольшой биткоин-платёж может потенциально помочь установить IP-адрес компьютера, отслеживающего кошелёк. Как сообщает CoinDesk, стоимость такого платежа составляет примерно от 18 до 34 центов при цене биткоина около 60 000 долларов.

Как работает метод

Bitcoin Core повторно рассылает транзакции, оставшиеся неподтверждёнными примерно от 12 до 36 часов. Обычно большинство платежей подтверждается раньше, поэтому эта функция используется нечасто. Согласно описанию Исмаила, злоумышленник может отправить на уже использованный адрес небольшой платёж с минимальной разрешённой комиссией, который, вероятно, не будет подтверждён.

Примерно через сутки узел, чей кошелёк отслеживает соответствующий адрес, повторно объявляет такую транзакцию. Отслеживание активности вероятных узлов может позволить связать адрес кошелька с интернет-соединением, а следовательно, потенциально — с местонахождением пользователя.

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Результаты тестирования и защита

Исмаил проверил метод в тестовой сети, построенной на стандартном программном обеспечении Bitcoin Core. Во всех 30 испытаниях метод правильно определил нужный компьютер. В то же время эффективность этого подхода в основной сети Bitcoin ещё не измеряли.

Проблема также может касаться кошельков, работающих поверх Bitcoin Core, в частности Sparrow в режиме Core, Specter, Liana, JoinMarket и Electrum Personal Server. Узлы, использующие Tor, но при этом имеющие обычные интернет-соединения, также могут раскрыть реальный IP-адрес, поскольку повторное объявление отправляется по всем сетевым каналам.

Пользователи могут отключить автоматическое распространение транзакций через настройку -walletbroadcast=0, однако тогда каждую транзакцию придётся отправлять вручную. Предложенное изменение кода PR #36482 предусматривает повторную отправку только транзакций, которые недавно попали в пул неподтверждённых операций узла. В то же время разработчик Bitcoin Core Мартин Зумсанде заявил, что это лишь несколько повысит стоимость активной атаки, и предложил сделать повторную отправку входящих платежей опциональной.

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