Bitcoin Core 开发参与者阿布巴卡尔·萨迪克·伊斯梅尔描述了一种方法：一笔小额比特币支付可能有助于确定监控钱包的计算机的 IP 地址。CoinDesk 报道称，在比特币价格约为 6 万美元时，此类支付的成本约为 18 至 34 美分。

该方法如何运作

Bitcoin Core 会重新广播大约 12 至 36 小时未获确认的交易。通常，大多数支付会更早得到确认，因此这一功能很少使用。根据伊斯梅尔的描述，攻击者可以向一个已使用过的地址发送一笔手续费为最低允许值的小额支付，该交易很可能不会获得确认。

大约一天后，钱包监控相应地址的节点会重新宣布这笔交易。监控可能节点的活动，可能使人们能够将钱包地址与互联网连接关联起来，并因此可能关联到用户的位置。

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测试结果与防护

伊斯梅尔在基于标准 Bitcoin Core 软件构建的测试网络中检验了这一方法。在全部 30 次测试中，该方法都正确识别出所需的计算机。与此同时，这种方法在 Bitcoin 主网络中的有效性尚未得到测量。

该问题也可能影响运行在 Bitcoin Core 之上的钱包，包括 Core 模式下的 Sparrow、Specter、Liana、JoinMarket 和 Electrum Personal Server。使用 Tor 但同时拥有常规互联网连接的节点也可能暴露真实 IP 地址，因为重新宣布会通过所有网络通道发送。

用户可以通过 -walletbroadcast=0 设置关闭交易自动传播，但届时每笔交易都必须手动发送。拟议的代码更改 PR #36482 规定，仅重新发送最近进入节点未确认操作池的交易。同时，Bitcoin Core 开发者马丁·祖姆桑德表示，这只会在一定程度上提高主动攻击的成本，并建议将重新发送入账支付设为可选项。

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