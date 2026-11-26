在苏格兰，对2015年搁浅在威斯特岛海岸的虎鲸KW2的一颗牙齿进行的放射性碳分析显示，这头雄性虎鲸可能至少活了65年。如果这一估计得到证实，它可能是有记录以来最年长的雄性虎鲸。据Live Science报道，研究人员利用了20世纪核武器试验后进入环境的放射性物质痕迹。

牙齿中的放射性碳痕迹

原子武器试验显著提高了大气和海洋环境中的放射性碳水平。这种同位素保存在鲸类动物的牙齿中，包括虎鲸和抹香鲸，因此能够确定动物是否生活在核试验时期。

这项研究于10月1日发表在《Frontiers in Marine Science》期刊上，作者研究了1995年至2016年间在苏格兰搁浅的3头虎鲸的牙齿，以及20世纪90年代搁浅的2头抹香鲸的牙齿。在抹香鲸身上，放射性碳分析数据与牙齿中的年度生长层相符：这些动物死亡时的年龄分别估计超过20岁和超过40岁。

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年龄估计存在差异

虎鲸的牙齿也有条纹状层，科学家认为这些层每年形成。对于其中一头雄性虎鲸，这些层和放射性碳数据得出了相近的估计：该动物刚过20岁。然而，对于KW2，层数计算显示其年龄超过50岁，而放射性碳信号则表明其至少为65岁。

该研究的第一作者基兰·蒂尔尼推测，在生命的后期，牙齿中的几层可能看起来像一层，或者由于空间不足，新的层停止形成。研究人员强调，放射性碳数据无法确定准确年龄，但这样的寿命并非不可能：通常认为雄性虎鲸的寿命约为50至60年。

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