В Шотландии радиоуглеродный анализ зуба косатки KW2, выбросившейся на берег острова Уист в 2015 году, показал, что самец мог прожить не менее 65 лет. Если оценка подтвердится, это может быть самый старый зарегистрированный самец косатки. Как сообщает Live Science, исследователи использовали следы радиоактивных веществ, попавших в окружающую среду после испытаний ядерного оружия в XX веке.

Радиоуглеродный след в зубах

Испытания атомного оружия существенно повысили уровень радиоуглерода в атмосфере и морской среде. Этот изотоп сохранялся в зубах китообразных, в том числе косаток и кашалотов, поэтому позволяет установить, жило ли животное в период ядерных испытаний.

Авторы исследования, опубликованного 1 октября в журнале Frontiers in Marine Science, изучили зубы трех косаток, выбросившихся на берег в Шотландии между 1995 и 2016 годами, а также двух кашалотов, выбросившихся на берег в 1990-х годах. У кашалотов данные радиоуглеродного анализа совпали с годовыми слоями роста в зубах: возраст животных на момент гибели оценили более чем в 20 и более чем в 40 лет соответственно.

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Расхождение в оценках возраста

Зубы косаток также имеют полосатые слои, которые, как считают ученые, образуются ежегодно. Для одного из самцов эти слои и радиоуглеродные данные дали близкую оценку — животному было немного больше 20 лет. В то же время у KW2 подсчет слоев указывал на возраст более 50 лет, тогда как радиоуглеродный сигнал свидетельствовал как минимум о 65 годах.

Первый автор работы Киран Тирни предположил, что в поздние годы жизни несколько слоев в зубе могли выглядеть как один либо новые слои перестали формироваться из-за нехватки места. Исследователи подчеркивают, что радиоуглеродные данные не определяют точный возраст, но такая продолжительность жизни не является невозможной: считается, что самцы косаток обычно живут около 50–60 лет.

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