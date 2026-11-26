W Szkocji analiza radiowęglowa zęba orki KW2, która w 2015 roku wyrzuciła się na brzeg wyspy Wist, wykazała, że samiec mógł żyć co najmniej 65 lat. Jeśli szacunek zostanie potwierdzony, może to być najstarszy zarejestrowany samiec orki. Jak informuje Live Science, badacze wykorzystali ślady substancji radioaktywnych, które trafiły do środowiska po testach broni jądrowej w XX wieku.

Ślad radiowęgla w zębach

Testy broni atomowej znacznie podniosły poziom radiowęgla w atmosferze i środowisku morskim. Izotop ten zachował się w zębach waleni, w tym orek i kaszalotów, dzięki czemu można ustalić, czy zwierzę żyło w okresie testów jądrowych.

Autorzy badania, opublikowanego 1 października w czasopiśmie Frontiers in Marine Science, zbadali zęby trzech orek, które wyrzuciły się na brzeg w Szkocji między 1995 a 2016 rokiem, a także dwóch kaszalotów, które wyrzuciły się na brzeg w latach 90. U kaszalotów dane z analizy radiowęglowej były zgodne z rocznymi warstwami wzrostu w zębach: wiek zwierząt w chwili śmierci oszacowano odpowiednio na ponad 20 i ponad 40 lat.

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Rozbieżność w szacunkach wieku

Zęby orek również mają prążkowane warstwy, które, jak uważają naukowcy, tworzą się co roku. W przypadku jednego z samców warstwy te i dane radiowęglowe dały zbliżony szacunek — zwierzę miało nieco ponad 20 lat. Natomiast u KW2 liczenie warstw wskazywało na wiek ponad 50 lat, podczas gdy sygnał radiowęglowy wskazywał na co najmniej 65 lat.

Pierwszy autor pracy, Kieran Tierney, przypuszcza, że w późniejszych latach życia kilka warstw w zębie mogło wyglądać jak jedna albo nowe warstwy przestały się tworzyć z powodu braku miejsca. Badacze podkreślają, że dane radiowęglowe nie określają dokładnego wieku, ale taka długość życia nie jest niemożliwa: samce orek zazwyczaj uważa się za żyjące około 50–60 lat.

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