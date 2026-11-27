热刺边锋萨维奥因伤将缺席赛季圣诞期间的比赛，可能伤停长达80天。伦敦俱乐部主教练罗伯托·德泽尔比证实了这一消息，BBC Sport报道。

复出后再度受伤

这名22岁的球员在对阵伊普斯维奇的英超比赛第64分钟替补登场，热刺以2比0获胜。然而，在终场哨响前两分钟，萨维奥因大腿后侧肌肉受伤被迫离场。

这是他六周以来的首场比赛。此前，这名巴西球员已从肌肉问题中恢复，该问题使他缺席了此前四场联赛比赛。

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恢复时间

德泽尔比称，这对球员而言是一个困难的情况，并指出伤病目前是许多欧洲俱乐部面临的问题。他表示，萨维奥需要时间，并需要与医疗团队一起进行恢复。主教练没有给出确切的回归时间，只提到可能是50天、60天或80天。

萨维奥今夏以7500万英镑从曼城转会至热刺。本赛季，他只参加了11场英超比赛中的5场。萨维奥在英超尚未取得进球或助攻，不过他在8月的首秀中进球并送出助攻，帮助球队在联赛杯对阵查尔顿的比赛中以5比1获胜。

热刺目前排名积分榜第10位，并赢下了最近五场比赛中的四场。球队下一场比赛将在周日对阵排名第18位的桑德兰。

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