Skrzydłowy Tottenhamu Savio z powodu kontuzji opuści świąteczny okres sezonu i może pauzować do 80 dni. Potwierdził to trener londyńskiego klubu Roberto De Zerbi, informuje BBC Sport.

Nowa kontuzja po powrocie

22-letni piłkarz wszedł z ławki rezerwowych w 64. minucie meczu Premier League przeciwko Ipswich, który Tottenham wygrał 2:0. Jednak dwie minuty przed ostatnim gwizdkiem Savio był zmuszony opuścić boisko z powodu urazu mięśni tylnej części uda.

Był to jego pierwszy mecz od sześciu tygodni. Wcześniej Brazylijczyk wrócił do zdrowia po problemie mięśniowym, przez który opuścił cztery poprzednie mecze ligowe.

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Terminy powrotu do zdrowia

De Zerbi określił sytuację jako trudną dla zawodnika i zauważył, że kontuzje są obecnie problemem dla wielu europejskich klubów. Według niego Savio potrzebuje czasu i pracy ze sztabem medycznym. Trener nie podał dokładnego terminu powrotu, wspominając o możliwych 50, 60 lub 80 dniach.

Savio przeszedł tego lata do Tottenhamu z Manchesteru City za 75 mln funtów. W obecnym sezonie zagrał tylko w pięciu z 11 meczów Premier League. Savio nie zdobył jeszcze gola ani nie zaliczył asysty w Premier League, choć w debiutanckim meczu w sierpniu strzelił gola i asystował w wygranym 5:1 spotkaniu Pucharu Ligi przeciwko Charltonowi.

Tottenham zajmuje 10. miejsce w tabeli i wygrał cztery z ostatnich pięciu meczów. Następne spotkanie zespół rozegra w niedzielę z Sunderlandem, który jest na 18. pozycji.

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