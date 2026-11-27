We Francji prezydent Emmanuel Macron nazwał mięso z krajów MERCOSUR, przede wszystkim z Brazylii, „dopingowanym”, a rząd Brazylii odrzucił jego słowa. Strona brazylijska oświadczyła, że wypowiedzi francuskiego przywódcy szerzą dezinformację i są sprzeczne z dostępnymi danymi technicznymi i naukowymi dotyczącymi produkcji białka zwierzęcego w kraju.

Oświadczenie Macrona

Macron złożył to oświadczenie w środę podczas spotkania z przedstawicielami związków zawodowych rolników w Pałacu Elizejskim. Powiedział, że jest dumny z walki przeciwko blokowi handlowemu MERCOSUR, i wspomniał o ograniczeniach dotyczących importu brazylijskich produktów mięsnych i drobiu do UE.

Jak informuje BBC News, ograniczenia Unii Europejskiej weszły w życie we wrześniu. UE zakazała importu brazylijskiego mięsa i drobiu z powodu stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w hodowli zwierząt.

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Stanowisko Brazylii

Brazylijskie władze określiły najnowsze ograniczenia UE jako mające „wyraźnie polityczny charakter” i wezwały Francję do ponownego rozważenia swojego stanowiska w świetle danych naukowych. Rząd oświadczył również, że kraj od dziesięcioleci dostarcza białko zwierzęce do UE, eksportuje mięso na 177 rynków i posiada rygorystyczny system kontroli sanitarnej, który, jak twierdzi, został potwierdzony niedawnym europejskim audytem.

Brazylia oświadczyła również, że przestrzega rygorystycznych wymogów środowiskowych. Według brazylijskiego Ministerstwa Rolnictwa w 2025 roku eksport brazylijskiego mięsa do UE wyniósł 1,84 mld dolarów USA. Strona brazylijska podkreśliła znaczenie partnerstwa z Francją i wzajemnego szacunku w relacjach dwustronnych.

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