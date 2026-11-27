Во Франции президент Эммануэль Макрон назвал мясо из стран МЕРКОСУР, прежде всего Бразилии, «допингованным», а правительство Бразилии отвергло его слова. Бразильская сторона заявила, что высказывания французского лидера распространяют дезинформацию и противоречат доступным техническим и научным данным о производстве животного белка в стране.

Заявление Макрона

Макрон сделал заявление в среду во время встречи с представителями фермерских профсоюзов в Елисейском дворце. Он сказал, что гордится борьбой против торгового объединения МЕРКОСУР, и упомянул ограничения на импорт в ЕС бразильской мясной продукции и птицы.

Как сообщает BBC News, ограничения Евросоюза вступили в силу в сентябре. ЕС запретил импорт бразильского мяса и птицы из-за использования противомикробных препаратов в животноводстве.

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Позиция Бразилии

Бразильские власти назвали последние ограничения ЕС имеющими «явно политический характер» и призвали Францию пересмотреть свою позицию с учетом научных данных. Правительство также заявило, что страна десятилетиями поставляет животный белок в ЕС, экспортирует мясо на 177 рынков и имеет строгую систему санитарного контроля, которую, по его словам, подтвердил недавний европейский аудит.

Бразилия также заявила о соблюдении строгих экологических требований. По данным Министерства сельского хозяйства Бразилии, в 2025 году экспорт бразильского мяса в ЕС составил 1,84 млрд долларов США. Бразильская сторона подчеркнула важность партнерства с Францией и взаимного уважения в двусторонних отношениях.

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