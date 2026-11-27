在法国，总统埃马纽埃尔·马克龙称来自南方共同市场国家、尤其是巴西的肉类为“使用兴奋剂的肉”，巴西政府驳斥了他的言论。巴西方面表示，这位法国领导人的言论传播虚假信息，并且与该国动物蛋白生产方面现有的技术和科学数据相矛盾。

马克龙的声明

马克龙周三在爱丽舍宫与农民工会代表会面时作出上述表态。他表示，自己为反对南方共同市场这一贸易集团的斗争感到自豪，并提到了欧盟对进口巴西肉制品和禽肉的限制。

据BBC News报道，欧盟的限制措施于9月生效。欧盟因畜牧业中使用抗微生物药物而禁止进口巴西肉类和禽肉。

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巴西的立场

巴西当局称欧盟最新限制措施“明显具有政治性质”，并呼吁法国根据科学数据重新审视其立场。巴西政府还表示，该国数十年来一直向欧盟供应动物蛋白，向177个市场出口肉类，并拥有严格的卫生监管体系；据其称，这一点已得到近期欧洲审计的确认。

巴西还表示遵守严格的环境要求。根据巴西农业部的数据，2025年巴西对欧盟的肉类出口额为18.4亿美元。巴西方面强调了与法国建立伙伴关系以及在双边关系中相互尊重的重要性。

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