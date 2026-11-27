Вінгер «Тоттенгема» Савіо через травму пропустить різдвяний відрізок сезону та може вибути на строк до 80 днів. Це підтвердив головний тренер лондонського клубу Роберто Де Дзербі, повідомляє BBC Sport.

Нова травма після повернення

22-річний футболіст вийшов на заміну на 64-й хвилині матчу Прем’єр-ліги проти «Іпсвіча», який «Тоттенгем» виграв з рахунком 2:0. Однак за дві хвилини до фінального свистка Савіо був змушений залишити поле через травму м’яза задньої поверхні стегна.

Це була його перша гра за шість тижнів. Перед цим бразилець відновився після проблеми з м’язами, через яку пропустив чотири попередні матчі чемпіонату.

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Терміни відновлення

Де Дзербі назвав ситуацію складною для гравця та зазначив, що травми нині є проблемою для багатьох європейських клубів. За його словами, Савіо потребує часу й роботи з медичним штабом. Тренер не назвав точного терміну повернення, згадавши можливі 50, 60 або 80 днів.

Савіо перейшов до «Тоттенгема» з «Манчестер Сіті» цього літа за 75 млн фунтів стерлінгів. У поточному сезоні він зіграв лише у п’яти з 11 матчів Прем’єр-ліги. У Прем’єр-лізі Савіо ще не відзначався голами або результативними передачами, хоча в дебютній грі в серпні забив і асистував у переможному матчі Кубка ліги проти «Чарльтона» — 5:1.

«Тоттенгем» посідає 10-те місце в турнірній таблиці та виграв чотири з останніх п’яти матчів. Наступну гру команда проведе в неділю проти «Сандерленда», який перебуває на 18-й позиції.

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