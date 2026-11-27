Вингер «Тоттенхэма» Савио из-за травмы пропустит рождественский отрезок сезона и может выбыть на срок до 80 дней. Это подтвердил главный тренер лондонского клуба Роберто Де Дзерби, сообщает BBC Sport.

Новая травма после возвращения

22-летний футболист вышел на замену на 64-й минуте матча Премьер-лиги против «Ипсвича», который «Тоттенхэм» выиграл со счетом 2:0. Однако за две минуты до финального свистка Савио был вынужден покинуть поле из-за травмы мышц задней поверхности бедра.

Это была его первая игра за шесть недель. До этого бразилец восстановился после мышечной проблемы, из-за которой пропустил четыре предыдущих матча чемпионата.

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Сроки восстановления

Де Дзерби назвал ситуацию сложной для игрока и отметил, что травмы сейчас являются проблемой для многих европейских клубов. По его словам, Савио нужны время и работа с медицинским штабом. Тренер не назвал точный срок возвращения, упомянув возможные 50, 60 или 80 дней.

Савио перешел в «Тоттенхэм» из «Манчестер Сити» этим летом за 75 млн фунтов стерлингов. В текущем сезоне он сыграл только в пяти из 11 матчей Премьер-лиги. Савио еще не забивал и не отдавал результативных передач в Премьер-лиге, хотя в дебютной игре в августе забил и сделал ассист в победном матче Кубка лиги против «Чарльтона» — 5:1.

«Тоттенхэм» занимает 10-е место в турнирной таблице и выиграл четыре из последних пяти матчей. Следующую игру команда проведет в воскресенье против «Сандерленда», который находится на 18-й позиции.

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