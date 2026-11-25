德国女子足球国家队将在对阵阿根廷和秘鲁的比赛中，在球衣袖子上佩戴特别的德国妇女署臂章。这项行动将在南美巡回赛期间举行，该巡回赛是球队备战2027年巴西世界杯的一部分。

据德国之声报道，这项倡议与德国妇女署发起的“点亮橙色世界”运动有关，该运动旨在引起公众对针对女性暴力的关注。该活动从11月25日，即消除对妇女暴力国际日，持续至12月10日——人权日。

国家队的立场

国家队队长朱莉娅·格温在德国足球协会的一份声明中强调，针对妇女和女孩的暴力在社会中不应有容身之地。她表示，球队希望利用其受众提高人们对这一问题的认识，并发出反对暴力的鲜明信号。

两年前，德国女足球员已支持过这项活动，当时她们参与了一段关于针对女性暴力的视频。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

该活动与德国的情况

德国之声指出，德国的家庭暴力已达到创纪录水平：每小时有16名女性遭受身体暴力。德国妇女署负责人埃尔克·费尔纳表示，16天行动主义活动应向受害者提供有关可获得援助的信息，并提醒她们，她们对所遭受的暴力并无过错。

费尔纳认为，知名女运动员的参与对该活动十分重要，尤其是在足球领域。她强调，针对女性的暴力具有结构性原因，要克服这一问题，社会结构必须作出改变。

Safe Sport组织在德国为体育领域身体暴力、性暴力和心理暴力的受害者提供免费心理和法律支持。该组织称，求助数量有所增加。其代表伊娜·兰伯特表示，该组织最常遇到的是心理暴力案件，同时性暴力仍是一个严重问题。

关注我们在