Reprezentacja Niemiec w piłce nożnej kobiet rozegra mecze z Argentyną i Peru ze specjalnymi naszywkami UN Women Germany na rękawach. Akcja odbędzie się podczas tournée po Ameryce Południowej, które jest częścią przygotowań zespołu do mistrzostw świata 2027 w Brazylii.

Jak informuje Deutsche Welle, inicjatywa jest związana z kampanią UN Women Germany „Orange The World”, której celem jest zwrócenie uwagi na przemoc wobec kobiet. Kampania trwa od 25 listopada, Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, do 10 grudnia — Dnia Praw Człowieka.

Stanowisko reprezentacji

Kapitan reprezentacji Giulia Gwinn w oświadczeniu Niemieckiego Związku Piłki Nożnej podkreśliła, że w społeczeństwie nie ma miejsca na przemoc wobec kobiet i dziewcząt. Jak zaznaczyła, zespół chce wykorzystać swoje grono odbiorców, aby zwiększać świadomość problemu i dać wyraźny sygnał sprzeciwu wobec przemocy.

Niemieckie piłkarki wspierały już tę kampanię dwa lata temu, gdy wzięły udział w materiale wideo poświęconym przemocy wobec kobiet.

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Kampania i sytuacja w Niemczech

Deutsche Welle zauważa, że przemoc domowa w Niemczech osiągnęła rekordowy poziom: co godzinę 16 kobiet doświadcza przemocy fizycznej. Przewodnicząca UN Women Germany Elke Ferner oświadczyła, że 16 Dni Aktywizmu powinno zapewnić osobom poszkodowanym informacje o dostępnej pomocy i przypomnieć im, że nie są winne doświadczonej przemocy.

Ferner uważa za ważne dla kampanii zaangażowanie znanych sportsmenek, w szczególności w piłce nożnej. Podkreśliła, że przemoc wobec kobiet ma przyczyny strukturalne, a do jej przezwyciężenia konieczne są zmiany w strukturach społecznych.

Organizacja Safe Sport, która zapewnia w Niemczech bezpłatne wsparcie psychologiczne i prawne osobom poszkodowanym przez przemoc fizyczną, seksualną i psychiczną w sporcie, poinformowała o wzroście liczby zgłoszeń. Według jej przedstawicielki Iny Lambert organizacja najczęściej spotyka się z przypadkami przemocy psychicznej, a poważnym problemem pozostaje również przemoc seksualna.

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