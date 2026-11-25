Brytyjskie linie lotnicze easyJet poinformowały o spadku rocznego zysku przed opodatkowaniem o 96% — do 24 mln funtów — w roku finansowym zakończonym 30 września 2026 roku. Rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 658 mln funtów. Jak podaje Cyprus Mail, na wyniki wpłynęły konflikt na Bliskim Wschodzie, wzrost kosztów paliwa oraz osłabienie popytu na podróże.

Koszty rosły szybciej niż przychody

Skorygowany zysk przed opodatkowaniem, który nie uwzględnia niektórych pozycji nadzwyczajnych, spadł o 89% — z 665 mln do 71 mln funtów. Wskaźnik ten również okazał się niższy od oczekiwań analityków.

Koszty paliwa spółki wzrosły w ciągu roku o 11%, czyli o 244 mln funtów, do około 2,5 mld funtów. Przychody grupy zwiększyły się o 6%, do 10,74 mld funtów, jednak bazowe koszty operacyjne wzrosły o 13%.

Dział lotniczy easyJet odnotował stratę przed opodatkowaniem w wysokości 195 mln funtów, podczas gdy rok wcześniej osiągnął zysk w wysokości 415 mln funtów. Dyrektor generalny spółki Kenton Jarvis oświadczył, że wpływ konfliktu na popyt i ceny paliwa znacząco odbił się na wynikach finansowych easyJet.

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Ruch pasażerski i biznes turystyczny

Pomimo spadku zysku easyJet przewiozła 96,4 mln pasażerów — o 3% więcej niż rok wcześniej. Średni współczynnik wypełnienia samolotów pozostał na poziomie 90%.

Dział wycieczek pakietowych easyJet holidays osiągnął lepszy wynik: jego zysk przed opodatkowaniem wzrósł o 6%, do 266 mln funtów. Liczba klientów tego segmentu zwiększyła się o 13%, do 3,5 mln.

Zmiana właściciela

Akcjonariusze easyJet zatwierdzili przejęcie spółki przez amerykańską grupę inwestycyjną Apollo Global Management za 5,7 mld funtów. Zakończenie transakcji jest oczekiwane w pierwszym kwartale 2027 roku, pod warunkiem uzyskania niezbędnych zgód regulacyjnych. Ze względu na oczekiwaną zmianę właściciela easyJet nie przedstawiła prognozy finansowej na następny rok finansowy.

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