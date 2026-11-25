Британская авиакомпания easyJet сообщила о сокращении годовой прибыли до налогообложения на 96% — до 24 млн фунтов стерлингов — в финансовом году, завершившемся 30 сентября 2026 года. Годом ранее этот показатель составлял 658 млн фунтов. Как сообщает Cyprus Mail, на результаты повлияли конфликт на Ближнем Востоке, рост стоимости топлива и ослабление спроса на поездки.

Расходы росли быстрее выручки

Базовая прибыль до налогообложения, не учитывающая отдельные исключительные статьи, снизилась на 89% — с 665 млн до 71 млн фунтов. Этот показатель также оказался ниже ожиданий аналитиков.

Расходы компании на топливо за год выросли на 11%, или на 244 млн фунтов, до примерно 2,5 млрд фунтов. Выручка группы увеличилась на 6% — до 10,74 млрд фунтов, однако базовые операционные расходы повысились на 13%.

Авиационное подразделение easyJet зафиксировало убыток до налогообложения в размере 195 млн фунтов, тогда как годом ранее получило прибыль в 415 млн фунтов. Генеральный директор компании Кентон Джарвис заявил, что влияние конфликта на спрос и цены на топливо существенно отразилось на финансовых результатах easyJet.

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Пассажиропоток и туристический бизнес

Несмотря на падение прибыли, easyJet перевезла 96,4 млн пассажиров — на 3% больше, чем годом ранее. Средний коэффициент загрузки самолётов остался на уровне 90%.

Подразделение пакетных туров easyJet holidays показало лучший результат: его прибыль до налогообложения выросла на 6% — до 266 млн фунтов. Число клиентов этого бизнеса увеличилось на 13%, до 3,5 млн.

Смена владельца

Акционеры easyJet одобрили приобретение компании американской инвестиционной группой Apollo Global Management за 5,7 млрд фунтов. Завершение сделки ожидается в первом квартале 2027 года при условии получения необходимых регуляторных разрешений. Из-за ожидаемой смены владельца easyJet не предоставила финансовый прогноз на следующий финансовый год.

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