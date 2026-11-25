英国航空公司easyJet报告称，在截至2026年9月30日的财年中，其年度税前利润下降96%，至2400万英镑。上一年该指标为6.58亿英镑。据Cyprus Mail报道，中东冲突、燃油成本上升以及旅行需求走弱影响了业绩。

成本增长快于营收

不计入某些特殊项目的基础税前利润下降89%，从6.65亿英镑降至7100万英镑。该指标也低于分析师预期。

该公司年度燃油成本增长11%，即增加2.44亿英镑，达到约25亿英镑。集团营收增长6%，至107.4亿英镑，但基础运营成本上升13%。

easyJet航空业务部门录得1.95亿英镑的税前亏损，而上一年实现了4.15亿英镑的利润。公司首席执行官肯顿·贾维斯表示，冲突对需求和燃油价格的影响显著影响了easyJet的财务业绩。

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客运量和旅游业务

尽管利润下降，easyJet运送了9640万名乘客，比上一年增加3%。飞机平均载客率维持在90%。

套餐旅游部门easyJet holidays表现更好：其税前利润增长6%，至2.66亿英镑。该业务的客户数量增长13%，至350万。

所有者变更

easyJet股东批准由美国投资集团阿波罗全球管理公司以57亿英镑收购该公司。交易预计将于2027年第一季度完成，前提是获得必要的监管批准。由于预期将发生所有者变更，easyJet未提供下一财年的财务预测。

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